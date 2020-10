Marcelo Adnet quer contracenar com Jim Carrey como Trump e Biden

PUBLICIDADE

Jim Carrey, 58, fez sucesso com sua recente interpretação do candidato democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, 77. O ator e comediante fez uma paródia pra lá de engraçada durante o Saturday Night Live no último sábado (3).

O humorista brasileira Marcelo Adnet, 39, por sua vez, também vem interpretando com frequência o atual presidente Donald Trump, 74, e concorrente de Biden. Através do Twitter, internautas sugeriram uma parceria dos comediantes.

“Pô, o Marcelo Adnet deveria entrar em contato com o Jim Carrey para gravarem, com o Adnet fazendo o Trump e o Jim fazendo o Biden”, escreveu um usuário da rede social. Em resposta, Adnet concordou com a proposta e escreveu: “Oi Jim, vamos fazer isso! O seu Biden e o meu Trump!”.

Adnet tem feito bastante sucesso com as suas imitações no programa Sinta Se Em Casa, disponível no Globoplay. Além de Trump, o ator assume diversos personagens políticos, como Jair Bolsonaro (sem partido), Marcelo Crivella (Republicanos) e Guilherme Boulos (PSOL), entre outros.

Jim Carrey deve continuar com sua imitação de Biden durante toda a temporada do SNL, que agora retomou as transmissões ao vivo após meses em meio a pandemia do novo coronavírus.

As informações são da FolhaPress