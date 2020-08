Malvino Salvador diz que escolha do nome do 1º filho não foi fácil

PUBLICIDADE

Malvino Salvador, 44, compartilhou com seus fãs e seguidores na madrugada desta segunda-feira (31) a escolha do nome do seu primeiro filho homem com a esposa, Kyra Gracie, 35. Os dois já são pais de duas meninas, Ayra, 5, e Kyara.

“Escolhemos o nome! Não foi fácil! A família é grande”, afirmou o ator que atualmente está no ar com a reprise da novela “Fina Estampa” (Globo). O nome escolhido pelo casal foi Rayan, que segundo ele significa “Pequeno Rei” ou “Sabedoria”. “Que venha um pequeno com muita sabedoria! Seu reinado será consequência das suas conquistas”, completou o artista.

Malvino também é pai de Sofia, 11, fruto do seu relacionamento com Ana Ceolin.

No fim do mês de maio, Malvino Salvador também usou as redes sociais para revelar que seria pai pela quarta vez. O sexo do bebê foi revelado no mês seguinte, e pegou a campeã de Jiu-Jitsu Kyra Gracie, de surpresa. À Folha de S.Paulo, ela disse que esperava mais uma menina, enquanto o ator e as filhas desejavam um menino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ser mãe, para mim, é a melhor sensação do mundo. É como acordar apaixonada todos os dias. E tem que ter muita paciência também”, afirmou a atleta em entrevista. Já Malvino Salvador, contou durante sua participação no programa Encontro, que a gravidez não foi planejada mas aconteceu em boa hora.

O ator e a lutadora são casados há sete anos no civil, mas no ano passado decidiram oficializar os votos de casamentos com uma cerimônia romântica em Fernando de Noronha, Pernambuco. Na época, o artista falou que a celebração era de algo que deu certo e que gerou “duas filhas lindas”.

A festa foi para mais de 200 convidados e contou com muito luxo, incluindo passeio de barco.

As informações são da FolhaPress.