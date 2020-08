Maiara joga copo em Maraisa durante show e cantora desabafa na web. Veja o vídeo

PUBLICIDADE

As sertanejas Maiara e Maraisa realizaram um show em São Paulo, neste sábado (1/8), e deram o que falar nas redes sociais. Isso porque enquanto Maiara cantava empolgada a música 10%, um dos maiores hits de sucesso da dupla, sem querer acertou um copo na irmã.

A cena ocorreu enquanto elas estavam no palco. Maiara segurava um copo cheio de água, que derramou em meio ao agito da sertaneja. Na sequência, ela jogou o objeto para cima, que caiu justamente na cabeça de Maraisa.

Vídeos do momento repercutiram no Twitter. Após a cena, uma fã comentou: “‘Véi’, a Maiara, ‘véi’, a Maraisa coitada. Eu vou rir desse vídeo até 2060”.

Maraisa aproveitou a observação da internauta para desabafar: “O tal do segunda voz sofre”. O show, realizado no palco do Allianz Park, na zona oeste de São Paulo, contou ainda com Mc Don Juan e Luíza e Maurílio.

Veja o vídeo:

Gente eu tô morrendo com esse vídeo kkkkkkkk

A Maiara taca o líquido e a Maraisa olha pro lado e rir, quando vai voltar a cantar vem o copo do nada caindo nela kkkkk

Coitada da @Maraisa

Créditos: @littlemaiara (não sei se tem tt) pic.twitter.com/ZqWyJUdgXF — Carolzita🤡 (@carolzitamem_) August 2, 2020