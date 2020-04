Maiara e Maraisa cozinham para famílias de baixa renda e moradores de rua

View this post on Instagram

Hoje saímos de casa, excepcionalmente, para estarmos aqui no estádio do Serra Dourada, para a produção de 2 mil marmitas, que irão atender aos profissionais da linha de frente de combate ao Covid-19 e às famílias de baixa renda, impossibilitadas de exercerem seu trabalho aqui em Goiás! Tudo é feito com a máxima assepsia, respeitando todas as normas de higiene, com luvas, toucas, máscaras e obedecendo a distância segura entre os voluntários ! Eu, @maiara , @fernando e toda a nossa família estamos empenhados nesse movimento e fizemos questão de ajudar nessa “guerra”! É uma forma de nos envolvermos com doações e voluntariado. Estamos todos no mesmo barco contra esse inimigo invisível! A hora é de nos unirmos em prol do nosso próximo e fazermos o que estiver ao nosso alcance, para que todos possam ter um mínimo de dignidade nesse momento tão difícil e inédito na vida de todos nós! Esse trabalho está sendo realizado e distribuído pelas Paróquias Nossa Senhora da Assunção pelo Padre Marcos Rogério, Paróquia Menino Coração de Jesus pelo Padre Luís, Paróquia Divino Espírito Santo pelo Padre Léo e pelo Encontro de Casais com Cristo (ECC). A ação também atenderá às pessoas em situação de rua através do Santuário Sagrada Família e do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Goiás, na pessoa do Defensor Público Dr. Philipe Arapian. Pedimos a todos que puderem, doações de cestas básicas para poderem continuar cozinhando para atender a todos que precisam! Você que quer ajudar e ainda não sabe como, aqui temos um ponto de apoio e recebimento de doações. Vamos unir nossas forças para vencermos essa batalha que é de todos nós, continuando com nossas orações e abençoando uns aos outros!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼 📸 @eaicica