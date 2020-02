Magreza de celebridades têm preocupado fãs

PUBLICIDADE 

A magreza dos famosos tem preocupado seus fãs. Os casos recentes de cuidado dos admiradores fez com que as celebridades se pronunciassem sobre o assunto.

Recentemente quem passou por episódio foi Bruna Marquezine. Entretanto, a perda de peso de outras famosas também ligou o alerta dos fãs.

Veja alguns casos e como as estrelas se pronunciaram.

Diante várias críticas por conta de sua magreza, Bruna Marquezine se pronunciou após um alvoroço no carnaval. “Só vou postar foto agora segurando meu exame de sangue pra ver se param de se preocupar tanto assim com a minha saúde” disse.

Em outras ocasiões a atriz já tinha se pronunciado e explicou que no passado sofreu com depressão e distúrbios de imagem.

Quando Adele fez sucesso, dez anos atrás, notavam seu sobrepeso. No entanto, hoje os fãs dizem que a cantora está magra demais.

No ano passado quem levantou os fãs foi Céline Dion. Depois de rumores sobre um possível quadro de câncer ela se pronunciou, disse que apesar de magra, estava tudo bem. Mas, após continuarem com as críticas Dion perdeu a paciência e chegou a dizer “me deixem em paz”.

Há muito tempo criticam a magreza de Angelina Jolie. A estrela chegou a pesar 33 quilos em 2018 e, segundo pessoas próximas, após a separação com Brad Pitt, enfrentou uma forte pesa de peso.

Mariana Rios também foi alvo de comentários no Instagram e não deixou barato. A artista disse “Então, pessoal, se hoje eu consigo estar com o corpo que desejo é porque tenho disciplina na minha vida. Não saio comendo todos os doces do planeta, todas as frituras do mundo. A vida é feita de escolhas e a minha é buscar um equilíbrio”, e continuou. “Vamos olhar pra dentro da gente. Vamos cuidar da parte espiritual. Não adianta você ficar preocupado se o outro está muito magro ou muito gordo, cuide de você, do seu equilíbrio, da sua consciência, do seu coração”

Quando foi criticada, Carol Magalhães lembrou que o que importa é o seu amor próprio e disse “Agradeço as críticas e os elogios! Mas eu amo ser magra ok? E vcs ? Gostam do que vê no espelho? Pois é isso que importa! Quanto a minha saúde ela está 100%”