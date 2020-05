Mãe é acusada de explorar filha youtuber para ter fama na web

PUBLICIDADE 

A mãe da Youtuber e Influenciador digital Bel está sendo acusada de explorar psicologicamente e maltratar sua filha em prol da fama da garota nas redes sociais.

Nesta terça-feira (19), o assunto chegou inclusive aos mais comentados do twitter com a tag #SaveBelParaMeninas.

No Youtube desde criança, a menina, que hoje está com 13 anos, parece não ter crescido e ser a mesma garota que, com sua mãe, fazia penteados diferentes e abordava pautas infantis. O que circula pela internet é que a mãe da garota não aceita que a mesma esteja crescendo, forçando a garota a se portar como uma criança e prejudicando seu desenvolvimento.

No início o canal oferecia conteúdos estrelados pela mãe, Fran, no entanto, de um tempo para cá a filha virou a estrela do canal ao mostrar coleções de bonecas e realizar enquetes infantis. Em vídeos divulgados na internet, Bel tenta explicar para a mãe que já é adolescente, mas ela não aceita.

Por conta da polêmica, voltou à tona um vídeo em que Fran supostamente induz a filha a tomar bacalhau com leite. Na gravação, Bel informa que vai vomitar, mas a mãe segue sugerindo que ela beba o líquido. Por fim, a garota arrota e vomita, e Fran joga a bebida no cabelo dela.

O famoso arroto e vômito da Bel, ao invés da mãe ajudar a louca jogou mais coisas em cima da menina, No que a Bel está tomando tem Bacalhau e leite+ #SaveBelParaMeninas pic.twitter.com/YweIihWdkh — Coral – #SalveBelParaMeninas (@DeAquatica) May 18, 2020