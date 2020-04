Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam deixa EUA e se muda para SP

PUBLICIDADE 

A mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam, travou uma briga judicial para fazer parte da herança de Gugu. Miriam está de mudança para São Paulo, com o irmão Gianfrancesco Di Matteo.

Rose luta na Justiça para ter direito a parte dos bens de Gugu, morto em novembro. Segundo informaram os advogados em fevereiro, a mesma está “passando necessidade”. Já a defesa de Gugu afirmou que ela recebeu 500 mil dólares do artista, quando ele ainda estava vivo e que a mesma vive como “empresária bem sucedida” nos EUA, e que mora numa casa de “alto padrão” em Alphaville, em São Paulo, que ela recebeu do apresentador em 2012. O imóvel, segundo a nota, é avaliado em R$ 6 milhões. A defesa afirma também que Rose recebe 10 mil dólares de pensão para “cobrir as despesas da casa”.