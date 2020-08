Mãe de Gugu completa 91 anos e ganha homenagem nas redes sociais do apresentador

PUBLICIDADE

A mãe do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado após sofrer um acidente doméstico, Maria do Céu, completa 91 anos nesta quarta-feira (19).

Em homenagem à matriarca da família, a assessora e amiga pessoal de Gugu, Esther Rocha, usou as redes sociais do apresentador para compartilhar uma mensagem emocionante. “Tomo a liberdade de entrar nas redes do Gugu para escrever algumas palavras que sempre ouvi ele dizer quando o assunto era sua mae. Tenho certeza, que de onde estiver ele ficara feliz”, escreveu ela na publicação.

O neto de Maria do Céu e filho mais velho de Gugu, João Liberato, 18, deixou um singelo coração nos comentários. Entre os famosos que se emocionaram com a postagem foram Luiz Bacci, Kiko do KLB, Solange Gomes, entre outros.

“Eu nao estou perto para seus olhos, mas voce sabe que sempre estarei ao seu lado. Se a vida nos pregou uma peca e me levou pra longe, ela tambem nos mostrou que nosso amor e infinito, nao importa o tempo ou o espaco, somos ligados eternamente. Nao te mando flores, nao tenho presentes pra te dar, mas tenho algo que e so nosso: meu amor por voce, minha gratidao e toda a paz, que voce sempre me transmitiu e transmite ate hoje.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com palavras emocionantes, Esther Rocha também escreveu: “Olhe para o ceu minha mae e saiba que nao estou tao longe, quanto pode imaginar. Estou bem pertinho de voce, te olhando com o coracao, sentindo o seu abraco e me encantando com o seu sorriso. Pela primeira vez te mando um recado, mas esse e um recado especial. Uma mensagem que comprova que estaremos sempre unidos, sempre lado a lado.”

Por fim, o recado dizia: “Te amo minha mae Maria do Ceu e te mando o meu amor traduzido, em algumas imagens. Hoje, e seu aniversario e lembre-se: quero te ver sorrir, sempre! Seu sorriso vai chegar aqui como o soprar de um vento manso, fresco e confortante, como a luz de um entardecer tranquilo, como aquele abraco que so voce soube me dar.”

As informações são da FolhaPress.