Madonna diz ter sido contaminada pelo coronavírus durante turnê em Paris

“Quando você testa positivo para anticorpos isso quer dizer que você teve o vírus, como eu claramente tive quando fiquei doente no final de minha turnê em Paris há sete semanas”, reiterou em seu post no Instagram, onde tem mais de 15 milhões de seguidores.

A estrela também revelou que, além dela, vários artistas que faziam parte do espetáculo também apresentaram sintomas da doença, mas ninguém suspeitou que pudesse estar contaminado com a Covid-19.

No primeiro show da turnê “Madame X” em Paris, em 22 de fevereiro, a cantora subiu no palco com três horas e meia de atraso, gerando especulações na época sobre sua saúde e problemas técnicos na emblemática sala Grand Rex, que abrigou o evento.