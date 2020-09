Madonna aluga mansão no valor de R$ 632 mil por mês

PUBLICIDADE

Com o objetivo de sair um pouco de casa e se distrair, a cantora Madonna alugou uma mansão de luxo em Beverly Hills, na Califórnia, com aluguel de R$ 632 mil por mês. O imóvel conta com quase 1400 metros quadrados, 9 quartos, 9 banheiros, 5 lavabos, piscina, quadra de tênis, pista de boliche e sala de cinema.

Veja fotos do local: