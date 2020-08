PUBLICIDADE

Depois do “Microfonado”, projeto que foi lançado no começo desse ano, Luiza Possi lança clipe de “Só Seu”, composição de Guil, que está disponível em todas as plataformas digitais.

O lançamento da canção foi em junho, e os fãs podem acessar o clipe no canal no YouTube do Midas Music. Gravado durante as semanas de isolamento, com uma equipe reduzida e com todos os cuidados necessários devido ao coronavírus, as imagens foram feitas na casa da cantora.

“Só Seu” fala de amor e de ser o amor de uma única pessoa. Esse é mais um projeto de Luiza com o Midas Music.

“O clipe é poético. A história é contada por sinais, sinais de que a natureza muitas vezes nos dá para que a gente fique mais atento a certas coisas. Tentamos passar no clipe toda a poesia que tem na letra e na canção de Só

Seu”, disse Luiza.

O clipe foi dirigido por Kenny Kanashiro, assistência de Ana Ceribelli e Vinícius Oliveira como diretor de fotografia. Também faz parte da equipe de produção a stylist Ana Parisi.

