Luiza Brunet fala das sequelas deixadas por abuso sexual sofrido aos 13 anos

Em meio ao crescimento de denúncias de abusos sexual, a ex-modelo Luiza Brunet, de 58 anos, relatou que também foi vítima desse tipo de crime, quando tinha apenas 13 anos. Além disso, há quatro anos atrás, ela denunciou o então companheiro, o empresário Lírio Albino Parisotto, de tê-la agredido fisicamente. Atualmente, Luiza Brunet contou que passa a quarentena sozinha e que não sente falta de um novo companheiro. Através das redes sociais, ela levanta a bandeira contra a violência sexual e doméstica.

Numa conversa com a atriz Antonia Frering, Luiza revelou que a violência sofrida provocou sequelas em sua saúde.

“Fui me consultar com uma ginecologista que minha filha Yasmin me indicou. Fiz uma série de exames e acabei descobrindo que estava com hipotireoidismo (disfunção na tireoide , glândula que regula importantes órgãos do organismo). Isso tudo por causa do estresse da violência que eu sofri, que desencadeou uma série de fatores no meu organismo, e isso foi muito ruim. A partir daí, precisei me cuidar ainda mais e comecei a fazer reposição hormonal”, contou Luiza.

Ela também falou sobre o crescimento das denúncias de abuso sexual contra meninas e adolescentes. Brunet, que foi vítima do mesmo crime, relata que falar sobre o tema, após ter tido a capacidade de superar o trauma, a fez se sentir mais leve.