Luísa Sonza é processada por suposto ato racista; cantora nega

A cantora Luísa Sonza está sendo processada por racismo. O episódio teria acontecido em Fernando de Noronha em setembro de 2018, em um festival gatronômico. Ela foi acusada por Isabel Macedo de Jesus. A mulher diz ter sido agredida com um tapa e que a cantora lhe teria ordenado que ela lhe servisse água.

“Ocorre que, durante o festival, houve uma apresentação musical da Primeira Ré (Luísa Sonza), estando a autora (Isabel) em uma mesa próxima ao palco onde a artista se apresentava. Todavia, ao passar pela cantora, enquanto se dirigia ao banheiro, a Autora foi agredida com um tapa no braço pela Primeira Ré e ordenada em tom ríspido a providenciar um copo d’água”, diz trecho do processo.

“Sem entender o que estava acontecendo, a Autora ainda pediu que a Primeira Ré repetisse, pois não havia compreendido a abordagem. Foi quando a artista, novamente, no mesmo tom ríspido, ordenou que a Audora buscasse um copo de água, pois ela estava com sede. Estarrecida, a Autora ainda se deu o trabalho de lhe explicar que era uma cliente do estabelecimento e não funcionária do local, como se não fosse crível que uma mulher negra pudesse estar naquele restaurante na qualidade de cliente”, continua o texto.

Luísa Sonza nega a acusação

Nas redes sociais, Luísa Sonza falou sobre a acusação, negando o ocorrido. “Gente, tudo isso é MENTIRA! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda”, disse ela no Twitter. “Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso”, completou.

