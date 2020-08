Luisa Sonza é diagnosticada com Covid 19

PUBLICIDADE

A cantora Luisa Sonza foi diagnosticada com o novo coronavírus. Segundo as informações do colunista Léo Dias, a assessoria de imprensa da cantora confirmou o diagnostico hoje (28).

Devido a doença, Sonza teve que cancelar de ultima hora as gravações do novo clipe em parceria com Léo Santana, em São Paulo. A diária de gravação em um estúdio feita pela equipe dos artistas, foi adiada sem previsão de retorno.

Luisa foi submetida à um exame nesta quinta-feira (27), e o resultado positivo foi divulgado nesta sexta-feira(28).