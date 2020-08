Luísa Sonza desconversa sobre affair com Vitão e diz que não é de pegação

PUBLICIDADE

Luísa Sonza, 22, participou de um bate-papo revelador no canal de YouTube da jornalista e influenciadora Foquinha. Na entrevista, publicada nesta terça-feira (18), a cantora falou que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, sua vida amorosa é muito monótona.

“A galera cria muita coisa. Sabe aquela amiga que nunca pega ninguém? A galera acha que sou muito louca e nem sou”, contou Sonza com bastante bom humor. A cantora, que recentemente lançou “Toma” em parceria com MC Zaac, disse que já namorou duas vezes. O último relacionamento, de cinco anos, resultou em casamento. “Não sou muito da pegação, mas queria muito ser. Mas não consigo ser assim.”

No fim de abril, a cantora e o humorista Whindersson Nunes anunciaram o fim do casamento de dois anos. Um mês após o término, Sonza foi vista com o cantor Vitão, com quem lançou a música “Flores” e um videoclipe pra lá de sensual. Foi quando os boatos de que eles estariam se relacionando começaram a surgir.

Internautas e haters de Luisa Sonza acusaram ela de ter traído Whindersson com Vitão, motivo pelo qual o casamento teria chegado ao fim. No vídeo com Foquinha, a cantora também comentou as especulações.

“Quando começam a inventar umas coisas muito fora do ar, esses negócios de traição, de eu estar com o Vitor desde 2019… Nem gosto de tocar nesse assunto, porque é tão ridículo”, disse ela. “Agora que eu estou solteira, se quiserem especular, não me importo. Estou solteira, faço o que quiser da minha vida”, ressaltou.

Sonza desconversou após Foquinha questionar se Vitão era o seu crush, já que recentemente o cantor afirmou o mesmo de Sonza. “Ele é uma pessoa muito legal, muito especial para mim. Ele é muito bonito, tudo certo”, afirmou a artista sem graça com a pergunta.

Vitão chegou a se hospedar na nova mansão de Sonza, em Alphaville, São Paulo, durante a quarentena. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópole, os dois estavam se conhecendo melhor. Mas, em resposta à coluna, a cantora disse que eles eram apenas “bons amigos” e que estavam juntos somente para gravar o clipe de “Flores”.

As informações são da FolhaPress.

