Luisa Mell é diagnosticada com coronavírus

A ativista em favor dos animais, Luisa Mell, usou suas redes sociais para confirmar que está com coronavírus. Além dela, o marido, Gilberto Zaborowsky, também testou positivo para o novo coronavírus. Gilberto está internado em um hospital em São Paulo.

Luísa afirmou “Esta confirmado, estamos sim com coronavirus. Nossa pneumonia é decorrente desse vírus, que não é tao simples como algumas pessoas gostam de falar”.

A ativista usou as redes para agradecer as mensagens de apoio. Ela revelou que os comprimentos vieram “até de pessoas que não me dou bem”.

Em outra publicação Luísa revelou a perda de peso durante a doença. “Estou muito abatida, muito magra, perdi tanto peso esses dias. Não dá fome esse negócio. O pior momento é de madrugada, é quando sinto mais dor”, disse. “Mas estou bem”, completou.