Ludmilla é internada com inflamação nos rins

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira, 13, a cantora Ludmilla publicou em suas redes sociais uma foto em que aparece tomando soro na veia ao lado da sua namorada Brunna Gonçalves.

“Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza”, escreveram as duas ao publicarem a foto no hospital, deixando vários fãs preocupados.

De acordo com a assessoria de Ludmilla, a artista foi internada na noite da última terça-feira (12/5) em hospital no Rio de Janeiro após sentir fortes dores abdominais. “Ela foi diagnosticada com pielonefrite aguda (espécie de processo inflamatório no rim), foi medicada e passa bem, seu quadro é estável, devendo receber alta em breve”, diz o comunicado.