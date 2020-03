Ludmilla é atacada ao fumar cigarro: “maconheira desgraçada”

PUBLICIDADE 

Ludmilla estava de folga em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, ao lado da mulher, Bruna Gonçalves quando foi xingada e exposta gratuitamente por um homem. A cantora foi filmada enquanto dirigia uma moto aquática e fumava um cigarro. O rapaz chamou Lud de maconheira e repetiu diversas vezes no vídeo que ela estava “doidona de maconha”, a cantora negou.

“Claramente isso é uma pessoa que não gosta de mim e está me xingando e inventando coisa”, disse a cantora e ainda acrescentou: “Eu fumo cigarro, inclusive está no meu Instagram. Ele é um invejoso que está longe de mim dando zoom, me xinga de vários nomes ridículos “filha da p***”, “desgraçada” e por aí vai. Pura inveja”, finalizou.