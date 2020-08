Luciana Vendramini tem medo de voltar a ter TOC na quarentena

PUBLICIDADE

A apresentadora Luciana Vendramini sofre de TOC (transtorno obssessivo-compulsivo), e confessou ter medo de ter uma recaída nessa quarentena.

“Tive e tenho muito medo. Fiquei muito neurótica para sair de casa. Fui pega por uma ansiedade que não me dava há muito tempo. A recaída existe, está dentro do protocolo, mas hoje eu sei as ferramentas que vou usar e isso me dá segurança e conforto. A meditação e a ioga me ajudam, me dão esse equilíbrio necessário. Quem tem um histórico de depressão ou de algum outro transtorno está sempre com o pé atrás. A gente sempre fica de olho”, diz Luciana.

Luciana Vendramini Foto: reprodução/ instagram

Luciana compartilha, em suas redes sociais, experiências sobre saúde mental e emocional em um podcast criado por ela. “Muitos dos problemas que tive foram pela dificuldade de se encontrar informação. Eu fui muito julgada na época, e é muito triste ter medo de falar. Ainda existe um preconceito enorme sobre o assunto e também uma série de julgamentos. Meu sonho é que as pessoas possam falar abertamente sobre isso”.