Lucas Lucco faz planos com a noiva: ‘dupla perfeita, logo será um trio’, diz

Lucas Lucco aproveitou o dia 1º de janeiro para renovar o relacionamento com a noiva Lorena Carvalho. Eles agora usam novas alianças, que foram colocadas nos dedos junto com as anteriores. Em uma publicação no Instagram, o cantor comentou sobre as dificuldades que o casal enfrentou em 2019 e fez planos para o novo ano que chegou.

“Depois do que vivemos juntos, depois que fomos surpreendidos com a dor que por um tempo morou no nosso coração, você foi sol pra mim na tempestade”, disse o artista na publicação.

Em outubro do ano passado, Lorena sofreu um aborto espontâneo aos dois meses de gestação. Na ocasião, Lucco se manteve confiante e disse ter certeza de que “nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós… que é somente dEle”.

Na foto publicada nesta quarta-feira, na qual mostra os novos anéis adornados com uma pedra de diamante, Lucas Lucco afirma que ele e a noiva formam uma “dupla perfeita” que “logo será um trio… um quarteto… e continua”.

Estadão Conteúdo