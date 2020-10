Lucas Lucco compartilha imagem do primeiro ultrassom do filho

PUBLICIDADE

Lucas Lucco está esperando seu primeiro filho com a esposa Lorena Carvalho. O cantor aproveitou a comemoração do Dia das Crianças para compartilhar o primeiro ultrassom do primogênito.

“Que criança linda!!!!!! A cara do pai. Feliz dia das crianças!!!”, brincou o sertanejo na legenda do post.

O casal também celebrou a chegada da décima oitava semana da gestação em uma série de vídeos no Instagram. “Vamos dar notícias do pequetito para vocês”, disse o cantor. “Lorena hoje está de aniversário porque o neném fez 18 meses, eita, 18 semanas”, se corrigiu ele, em vídeos postados no Instagram, em que os dois também aparecem dançando.