Luan Santana responde assédio em seu Instagram

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira, 9, Luan Santana usou o Instagram pra responder um comentário sugestivo de uma internauta em sua foto. Os perfis de sexo têm atacado vários famosos, mas Luan respondeu de maneira inusitada. Em uma foto do cantor, o perfil comentou em espanhol: “me gusta mucho el tamaño largo y grande”. O sertanejo rebateu “vai ter que ir em outro perfil então, companheira”.

Com humor o comentário de Luan viralizou nas redes sociais. O print é do perfil Gossip do Dia.