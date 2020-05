Luan Santana emociona web ao se despedir de seu cachorrinho: “criou asas e voou”

PUBLICIDADE 

Hoje (4) Luan Santana se emocionou ao se despedir de seu companheiro de 15 anos. De acordo com o cantor, o bichinho, chamado Puff, “tinha ficado fraco, com dores” de uns tempos para cá. Na publicação, o artista dividiu com os fãs uma série de registros dele e de Jade Magalhães, sua noiva, com o animalzinho.

“Ele demorou para latir. No início era um resmungo agudo só para pedir colo. Depois virou um apito fino para demonstrar felicidade ao correr na grama. Mas com o tempo o latido dele vinha acompanhado de um rosnado para proteger a gente quando alguém se aproximava, como quem diz: ‘Se afasta da minha família, aqui quem manda sou eu, cara’, escreveu o cantor sobre o seu animal.