Longe da folia, Grazi Massafera posta foto deslumbrante nas Ilhas Maldivas

Longe do Carnaval, Grazi Massafera resolveu aproveitar as férias de forma calma e aventureira. Depois de uma viagem inesquecível para a Índia e África do Sul, a atriz pousou nas Ilhas Maldivas em companhia do namorado, o ator Caio Castro.

Nos comentários, os seguidores da atriz elogiaram sua beleza e também as paisagens naturais que serviram de cenário para os cliques. “Esse lugar é o meu favorito no planeta”, “Você é tão linda, como consegue?”, “Beleza rara”, comentaram alguns.

Além disso, Massafera vem encantando os seguidores ao mostrar o seu dom para fotografia com cliques surpreendentes.

Durante as aventuras, os dois assumiram o romance publicamente com uma foto tirada no Dia dos Namorados, o Valentine’s Day no exterior.