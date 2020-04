Live do cantor Belo é montada sem os cuidados recomendados pela OMS

PUBLICIDADE 

Entrando na onda das lives, o cantor Belo irá se apresentar em sua casa na noite desta quarta-feira (22) a partir das 19h e cantará os seus maiores sucessos ao longo de sua carreira.

Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, uma megaestrutura foi montada para o vivo na noite de ontem (21) na mansão do artista e o veículo recebeu fotos que mostram que os funcionários não estavam preocupados com o coronavírus.

Todos estavam sem máscaras e quebrando as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde), que pedem o uso dos aparatos necessários para que não ocorra a transmissão da doença.