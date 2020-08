Lexa realiza sonho ao apresentar TVZ e diz se inspirar em Angélica e Eliana

PUBLICIDADE

Principal programa do Multishow, o TVZ foi reformulado e, pela primeira vez, terá uma apresentadora fixa nas edições ao vivo. Lançado em 1993, a atração será apresentada pela cantora Lexa, 25, a partir desta quarta-feira (12). Entre as novidades está a presença de um DJ por semana, além de ter a influenciadora Thaynara OG, 28, coapresentando e comandando às redes sociais da atração.

A nova fase do TVZ começaria em março deste ano, mas foi adiada para junho e, depois, para agosto por causa da pandemia do novo coronavírus para junho. “Fiquei bastante triste. Quando começou a pandemia, a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. Vi vários projetos sendo adiados, inclusive meu CD, que está para sair.”

“No TVZ, nós esperamos o melhor momento para a estreia. Durante esse tempo, apresentei as lives do TVZ pelo Instagram do Multishow”, completa. A cantora diz ainda que a quarentena propiciou a ela se concentrar no novo disco. “Foquei totalemente no meu próximo CD, em gravar as vozes e cuidar de tudo referente a ele.”

Chamado de TVZ Temporada Lexa, a atração musical será exibida de segunda a sexta, às 18h30, sendo às quartas e às sextas ao vivo. Na estreia, a cantora terá a presença do DJ carioca Rennan da Penha. No estúdio todo repaginado, Lexa vai interagir com convidados especiais por um telão, além de dançar a cantar sucessos durante o programa.

“Estou bem feliz e me sinto mais realizada do que nervosa”, diz Lexa, ao mencionar que já sente friozinho na barriga pela estreia. “Tudo relacionado ao cenário artístico sempre foi um sonho para mim. Vários amigos e apresentadores sempre me disseram que eu levava jeito. O próprio TVZ eu já apresentei umas oito vezes. Espero que o programa seja um sucesso e que as pessoas gostem dos quadros.”

Lexa afirma que conseguirá tranquilamente conciliar a carreira de cantora com a de apresentadora do TVZ, além de seus outros projetos. Com a pandemia, a cantora está com os shows parados. Agora na nova função, a carioca diz ter muitas inspirações. “Tenho vários amigos e amigas incríveis, pessoas talentosíssimas há anos, como Angélica, Eliana. Mulheres maravilhosas.”

Estar ao vivo dos estúdios requer muitos cuidados em tempos de coronavírus, e Lexa afirma que tudo vai ser feito com o maior rigor. “Estamos seguindo um plano que inclui todos os cuidados para mim e para toda a equipe. Por exemplo, eu já vou chegar quase pronta para não ter muitas pessoas em volta. Vamos ser poucos, vamos manter distância, seguir os protocolos e usar o álcool em gel.”

DOBRADINHA COM THAYNARA OG

A ideia do Multishow é aproximar ainda mais os fãs do programa, que está há 27 anos no ar. Thaynara OG, 28, será responsável por atualizar o público de casa com os principais lançamentos da semana e mostrar os assuntos mais quentes da música. Será a coapresentadora às segundas, quartas e sextas-feiras.

“Minhas expectativas estão bem altas, não vejo a hora de estrear o programa. A atração estará de cara nova e vai levar um pouco de alegria e diversão para as pessoas nesse período em que estão todos em casa”, reforça Thaynara, que já teve a oportunidade de apresentar outras vezes o TVZ.

“O novo formato está muito criativo, será bem divertido e leve. Não há risco de cair na rotina, pois cada episódio terá uma surpresa diferente. Ainda mais na companhia de Lexa”, completa. Para Lexa, será uma honra dividir o palco. “Ela é minha amiga, muito maravilhosa e sempre vai trazer novidades para o programa.”

Thaynara ainda estreará no comando do Feed TVZ no canal Música Multishow, no YouTube, e no IGTV do Multishow todas as sextas-feiras. No mesmo dia, a maranhense apresentará o quadro Rapidinha TVZ nos stories do Instagram do canal sobre as principais novidades musicais.

As informações são da FolhaPress.

