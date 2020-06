Letícia Lima posa de topless para chamar atenção sobre isolamento social: “Que tal parar de bater perna?”

PUBLICIDADE

Como forma de protesto devido a falta de isolamento social em alguns lugares, a atriz Letícia Lima usou o seu Instagram na tarde desta segunda-feira (15), para chamar a atenção de seus seguidores e fãs para as consequências de grandes aglomerações em shoppings durante a pandemia do novo coronavírus.

Letícia posou de topless, mas colocou uma tarja na cor preta na altura do seios e escreveu: “Agora que chamei sua atenção, que tal parar de inventar de ir bater perna no shopping proliferar esse vírus e matar pessoas?!”, questionou a artista na web.

Mesmo com a proposta de incentivar a quarentena para que as pessoas fiquem em casa, houve alguns internautas que criticaram a postura de Letícia e não gostaram do clique. “Trabalhar é diferente de bater perna”, disse um seguidor. “Não estamos falando de quem precisa trabalhar, estamos falando de quem não precisa e vai bater perna no shopping”, escreveu outro defendendo Lima.

Veja a postagem no Instagram: