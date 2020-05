Leo Dias diz que está recebendo apoio de Andressa Urach

PUBLICIDADE 

Em meio a polêmica envolvendo sua relação com Anitta, 27, o jornalista Leo Dias, 45, revelou que tem recebido apoio da ex-modelo Andressa Urach. Segundo ele, os dois tiveram um papo maravilhoso sobre religião.

“Ela está me fazendo enxergar tanta coisa relacionada a Deus, a igreja. Essa quarentena tem sido muito significativa na minha vida”, afirmou o comunicador através das suas redes sociais nesta terça (26). Leo Dias foi acusado de chantagear e ameaçar Anitta em troca de informações.

A mensagem da cantora de “Vai Malandra” foi publicada após o vazamento de alguns áudios, supostamente liberados pelo jornalista, em que ela aparece contando uma história antiga de desentendimento envolvendo as cantoras Pabllo Vittar, Preta Gil, e o influenciador Gominho.

Leo Dias também comentou sobre o posicionamento de Preta Gil, que negou as informações vazadas pela voz de Anitta. Ele agradeceu a integridade das palavras da cantora e se desculpou:

“Quero que saiba que eu fiz o meu trabalho de jornalista e dei a chance de todos serem ouvidos. Preta sempre foi muito educada comigo e quero pedir desculpas a ela.”

O jornalista elogiou a atitude de Preta Gil e disse que ela foi corajosa por defendê-lo. “Artistas não defendem jornalistas. Ainda mais alguém como eu. Sou sempre chamado de louco mesmo. Mas nunca imaginei que ela também me chamava assim”, concluiu.

ENTENDA

O desentendimento começou após Leo Dias publicar uma matéria dizendo que a mãe de Anitta, Miriam Macedo, havia deixado o apartamento comprado por Anitta na Barra da Tijuca, no Rio, e retornado ao subúrbio, por não concordar com o comportamento da filha. As duas, no entanto, desmentiram a história.

Diante da repercussão, Anitta admitiu que fez os comentários, mas disse que é, hoje, uma pessoa completamente diferente do que era anos atrás, e que agora é “mais feliz, mais leve e escolhi não passar mais por certos tipos de coisas”. Entre algumas acusações, ela chegou a comentar a dependência química do jornalista.

Segundo relato de Anitta, por muitos anos, ela teve medo de que Leo Dias prejudicasse sua carreira caso não colaborasse com ele. Ela ainda compartilhou o print de uma mensagem que teria sido mandada por Leo Dias a seu assessor, em que ele afirma que “exige que ela jamais o desminta da maneira que ela fez”.

Preta Gil usou suas redes sociais para comentar o ocorrido e afirmou que nunca tinha falado publicamente sobre o assunto, porque preferia falar e desmentir diretamente com Anitta. “Acho realmente uma baixaria e não condiz com meu caráter e personalidade ficar desmentindo essas fofocas”, afirmou.

A cantora também negou a existência do tal grupo de WhatsApp citado no áudio de Anitta, e disse que jamais falaria mal da funkeira ou da Marília Mendonça, também envolvida na polêmica.

As informações são da FolhaPress