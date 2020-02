Leo Chaves divulga clipe romântico com Rafa Kalimann

PUBLICIDADE 

Após a notícia do relacionamento vazado, o cantor Leo Chaves lançou nesta quinta-feira (27), um clipe pra lá de romântico com a influencer Rafa Kalimann. No vídeo é possível ver os dois se pegando muito e com muitas cenas de beijo.



Segundo o colunista do Jornal de Brasília, Leo Dias, Rafa Kalimann estaria encobrindo um relacionamento fora do reality com o cantor sertanejo Leo Chaves.



Dias antes da influencer entrar no programa, os dois foram flagrados em clima de bastante intimidade, em uma chamada de vídeo quando o cantou viajava para Macapá, onde faria uma apresentação no dia 17 de janeiro.



Assista: