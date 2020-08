Leandro Hassum lamenta morte do irmão, com quem estava brigado

View this post on Instagram

Meu irmão de sangue faleceu hoje. Não nos falávamos pois a vida é os caminhos nos separaram. Mas …tivemos nossos momentos. E pesa a dor de irmão mais novo que sou. Pesa imaginar a dor que minha mãe e meus sobrinhos estão sentindo. Não é natural os pais enterrarem os filhos. Nossa que ano 2020. É meu joelho se prepare pois hoje temos muito o que conversar. Descance em paz Nano. Sim é Nano mesmo. Era como lhe chamava na nossa infância. Minhas melhores memórias de nós dois serão as de quando vc era o Nano e eu o Dinho.