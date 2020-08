Lázaro Ramos diz que ‘quebrou muito pau’ com Taís Araújo e que achou que separariam

PUBLICIDADE

A quarentena de fato vai mostrar quais casais merecem permanecer juntos para o resto da vida e quais vão definitivamente se separar. A opinião é do ator Lázaro Ramos, que revela ter tido algumas brigas com a esposa, Taís Araújo, com quem está há mais de 15 anos.

Em entrevista para Ingrid Guimarães no programa Além da Conta: Novo (A)Normal, do canal GNT, ele disse que pensou que iria se separar dela tamanhas brigas que aconteciam.

“O estresse foi grande. A gente quebrou muito pau. Principalmente porque nunca administramos tanta coisa juntos. Posso dizer? Achei que a gente fosse se separar. Não era pela quarentena, era trabalhar na quarentena”, explicou ele.

Lázaro e Taís em breve estrelarão um dos capítulos da série “Amor e Sorte”, sobre casais em quarentena, na Globo. Eles tiveram de gravar sozinhos tudo de casa sob supervisão remota.

“A gente adora trabalhar e a gente fez um seriado para a Globo aqui em casa. Só que a gente operava câmera, montava luz, os técnicos orientando remotamente como fazer”, explicou.

Apesar das brigas, o ator imagina que a a partir de agora a relação se fortaleceu. “E a gente passou por isso. Eu entendi que, agora, não largo dela por mais nada. Porque se passou da quarentena, se passou das brigas da quarentena, se ainda tem o tesãozinho de vez em quando… Agora não largo mais, amor”, disse.

As informações são da FolhaPress.