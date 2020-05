Kelly Key está com câncer de pele: “vou ganhar uma cicatriz maior”

PUBLICIDADE 

A cantora Kelly Key anunciou em seu Instagram que está fazendo uma série de procedimentos desde 2019 para retirar pintas pelo corpo causadas pelo câncer de pele.

Bem tranquila, ela começa dizendo: “Estou para falar disso há muito tempo. No final do ano passado, eu descobri um câncer de pele quando estava em Portugal. Tirei e pediram para tirar um pouco mais. Junto com um pouco mais, tirei outras pintas que suspeitavam”, disse ela. “O resultado era que eram pré-cancerígenas. Hoje vou tirar um pouco mais. Vou ganhar uma cicatriz maior”.

A cantora tem 37 anos e é mãe de Suzanna Freitas, de 19 anos, sua filha com o cantor Latino, e Jaime Vitor, 15, e Artur, 3, seus filhos com o atual marido, Mico Freitas.