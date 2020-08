Katy Perry se transforma em personagem de videogame em clipe da música ‘Smile’

PUBLICIDADE

Katy Perry, 35, lançou um novo trabalho audiovisual nesta quinta-feira (13). A faixa que dá nome ao 5º álbum de estúdio da carreira, “Smile”, com data de lançamento prevista para dia 28 de agosto, ganhou um clipe pra lá de criativo.

Envolvendo uma temática circense, Perry se transforma em personagem de videogame na produção dirigida por Matthew Cullen e Jeff Cronenweth. No momento, o clipe pode ser conferido somente no Facebook, que fechou acordo de exclusividade com a cantora para testar sua nova plataforma de vídeos -com intenção de competir com o YouTube.

Essa não é a primeira vez que a cantora, que está à espera da sua primeira filha com o ator Orlando Bloom, trabalha ao lado do diretor Cullen. Ele também é responsável por assinar os clipes das músicas “California Gurls” e “Dark Horse”.

Bastante ativa nas redes sociais, Katy Perry já falou que a música “Smile” tem uma importância em sua vida pessoal, além de profissional. “Eu escrevi a faixa quando estava passando por um dos períodos mais sombrios da minha vida e perdi meu sorriso. Todo esse álbum é sobre a minha jornada em direção à luz com histórias de resiliência, esperança e amor”, escreveu a artista no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo grávida de nove meses, Perry está a todo vapor. Em entrevista à rádio francesa NJR, a cantora norte-americana disse que pretende lançar mais dois videoclipes antes do lançamento do seu disco que acontece no próximo dia 28.

Katy Perry disse à revista People que tudo tem mexido com seus sentimentos. “Todos os dias suas opções mudam e você não sabe o que é o que. Especialmente sendo uma grávida em uma pandemia, é uma montanha-russa emocional”, contou.

De acordo com ela, o plano de se tornar a maior estrela pop da história não é mais seu objetivo. “Eu só quero ser um ser humano e ter a dimensão da vida. Tenho que viver a vida e tenho que trazer a vida ao mundo”, disse.

As informações são da FolhaPress.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE