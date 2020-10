Justiça obriga Gusttavo Lima a sair de casa. Embaixador se muda para apartamento luxuoso; confira

PUBLICIDADE

O polêmico divórcio de Gusttavo Lima e Andressa Suita ganha mais um capítulo nesta quinta-feira, 29. Segundo fontes o Embaixador foi obrigado pela justiça a deixar a mansão em que morava com a ex e o dois filhos.

O cantor se mudou para um apartamento no bairro mais nobre de Goiânia, o edifício de luxo Victorian Living Desire. Cada apartamento está avaliado em R$ 3.682.375,48. A nova moradia do artista fica no setor Marista, bairro nobre da cidade.

O apartamento do sertanejo está avaliado em R$ 7 milhões e possui 404 m², quatro suítes e, até mesmo, um elevador para veículos para levar o carro até o apartamento.

Confira: