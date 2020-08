Juiz impede que defesa de Cuba Gooding Jr. questione vítima do ator sobre seus seios

PUBLICIDADE

Um juiz de Manhattan negou, nesta quinta-feira (13), uma moção da defesa do ator Cuba Gooding Jr., 52, que queria interrogar uma das mulheres que o acusa de abuso sexual para questionar sobre seus seios. Segundo o advogado, a percepção que ela tem de seu corpo afetaria sua visão sobre agressão sexual.

“Você pretende perguntar à testemunha como ela se sente sobre o tamanho de seus seios?”, questionou o juiz da Suprema Corte de Justiça de Manhattan, Curtis Farber, segundo o jornal Daily Mail. O advogado de defesa Peter Toumbekis respondeu que sim, durante uma conferência pré-julgamento.

O advogado do ator argumentou que os sentimentos negativos da mulher sobre seu corpo – que ela já teria exposto em comentários na internet– afetaram suas percepções de agressão sexual e as alegações que ela fez contra Cuba Gooding Jr.

A promotora assistente Jenna Long classificou a pergunta do advogado como “simplesmente ofensiva”, com o objetivo de “embaraçar e ofender” a suposta vítima. Já o juiz afirmou que não via sentido no questionamento da defesa e ordenou que o advogado não poderia fazer a tal pergunta à mulher.

Segundo o Daily Mail, Cuba Gooding Jr. foi questionado por repórteres sobre o argumento de seu advogado na saída do tribunal, mas respondeu apenas que “a vida dos negros é importante”. Na audiência, ele se declarou inocente das acusações de tocar três mulheres sem o consentimento delas.

A Promotoria afirmou que, apesar de as acusações partirem de três mulheres, 29 teriam se apresentado alegando algum abuso por parte do ator, como beijos e toques forçados. A previsão é que o julgamento comece no próximo mês, após vários adiamentos, e o ator pode ser condenado a um ano de prisão.

As informações são da FolhaPress