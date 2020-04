Jornalistas do SBT pedem saída de Marcão do Povo

PUBLICIDADE 

Marcão do Povo, no SBT sugeriu a criação de ‘campos de concentração’ para pessoas com o coronavírus, jornalistas da emissora entregaram uma carte de repúdio às declarações do apresentador, pedindo até que ele deixe o canal, depois da suspensão imposta chegar ao fim.

Na carta, jornalistas acusam Marcão do Povo, que desabafou em suas redes sociais recentemente, de não seguir as recomendações de higiene da OMS (Organização Mundial de Saúde) e também as determinadas para a redação do SBT, colocando em risco a vida de colegas de trabalho.

O documento também diz que a afirmação de Marcão do Povo é inadmissível e não condiz com a história do SBT. Por fim, determinam que ele não é digno de ser contratado pela emissora paulista.