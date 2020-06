Jojo Todynho recebe proposta de mais de R$ 150 mil para participar de ‘A Fazenda’

PUBLICIDADE

Não é de hoje que o nome da funkeira Jojo Todynho, 23, circula na lista de possíveis participantes do reality show A Fazenda 12 (Record TV). Apesar da emissora não ter confirmado, é quase certo que a cantora fará parte do programa, que pode ter a sua estreia antecipada para agosto.

Segundo informações do colunista Fefito, do UOL, Todynho é a participante que mais vai lucrar com o reality. O convite para o confinamento em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, gira em torno de R$ 70 mil, diferentemente dos demais participantes, que ganharão R$ 25 mil e R$ 40 mil.

Além dessa quantia, a emissora também ofereceu uma participação ainda maior nas ações publicitárias do projeto, que no total vai somar mais de R$ 150 mil para a funkeira integrar o time da 12º edição do reality.

Além de Jojo Todynho, e o ator Kadu Moliterno, 67, é apontado como possível concorrente do reality. Moliterno e a mulher, Cristianne Rodriguez, 38, estavam entre os nomes cotados para participar do Power Couple. Porém, as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, fizeram com que a temporada de 2020 do reality fosse cancelada. Dessa forma, segundo a colunista Fábia Oliveira, o ator foi convidado a integrar o elenco de A Fazenda.

Os ex-BBBs Felipe Prior e Petrix Barbosa são outros nomes cotados para entrar no reality. Na última edição, Lucas Viana, 28, superou a ex-BBB Hariany Almeida e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Marcos Mion, apresentador das últimas edições, deve retornar para A Fazenda 12.

As informações são da FolhaPress