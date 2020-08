João Augusto Liberato comemora aniversário de 18 anos da namorada

PUBLICIDADE

João Augusto Liberato, 18, celebrou o aniversário da namorada, Gracie, nesta quarta-feira (12). Nas redes sociais, a companheira norte-americana do primogênito de Gugu Liberato e Rose Miriam publicou uma foto dos dois lado a lado.

Na legenda Gracie escreveu: “Nunca pensei que faria isso no meu 18º aniversário. Foi bom”. João Augusto vive em Orlando, Flórida (EUA), onde cursa faculdade. O jovem costuma ser discreto em relação à vida pessoal.

No último domingo (9), data comemorativa do Dia dos Pais no Brasil, o filho mais velho dos três filhos de Gugu publicou uma foto antiga da família, ao lado de um Papai Noel.

“Feliz Dia dos Pais, meu pai amado”, escreveu ele sobre outra imagem, em que ele e Gugu aparecem em um momento de descontração, ainda na infância. João Augusto é irmão de Marina e Sofia, de 15 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gugu morreu em novembro, depois de cair de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

As informações são da FolhaPress.