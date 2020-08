Jéssica Ellen chora ao falar sobre personagem de ‘Amor de Mãe’ em entrevista com Bial

PUBLICIDADE

A atriz Jéssica Ellen, 28, se emocionou durante sua participação no programa Conversa com Bial (Globo), exibido na noite desta terça-feira (11). A intérprete de Camila na novela “Amor de Mãe”, chorou ao rever a cena em que sua personagem se forma na faculdade.

Na trama de Manuela Dias, Camila é uma jovem professora que luta contra o preconceito racial e as injustiças sociais. Segundo Ellen, ela representa milhares de mulheres brasileiras e por isso, o momento em que ela recebe o diploma é muito especial.

“A Camila é um personagem que é muito real. Isso não é sobre a minha individualidade, é a realidade de muitas mulheres negras”, disse a atriz, que também foi a primeira pessoa da sua família a se formar na faculdade.

Na cena revista por Pedro Bial e Jéssica Ellen, Camila se forma e dedica o diploma à mãe Lurdes, interpretada por Regina Casé. Os dois não seguraram as lágrimas de emoção durante o momento. “Parece que Jéssica não está interpretando. Está revivendo”, comentou Bial.

Com as gravações de “Amor de Mãe” paralisadas desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, a Globo anunciou nesta segunda (10) que as filmagens foram retomadas com todos os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde.

Segundo a emissora, um protocolo de segurança rígido foi adotado para todas as etapas de produção. “As recomendações vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outras, tendo sempre como prioridade a segurança e a saúde dos nossos profissionais”, afirmou em nota.

As informações são da FolhaPress.