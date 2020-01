Jerry Smith pode ter traído namorada com garoto de programa

PUBLICIDADE 

Chegou ao fim o relacionamento entre o funkeiro Jerry Smith e a digital influencer Emily Garcia. Ela anunciou que estava solteira em uma sequência de stories no Instagram após uma suposta traição do cantor em Belém.

“Não estou mais namorando. Infelizmente ser honesta, correta e fiel não é o suficiente”, afirmou Emily em seu perfil no Instagram.

De acordo com um perfil de fofoca na rede social afirmou que a suposta traição aconteceu na cidade após um show do funkeiro. Uma seguidora da página afirmou que “ele traiu ela com um garotO de programa”.

Mesmo com as afirmações nas redes sociais, viralizou um vídeo em que uma mulher está dançando ao lado dele. O cantor não se pronunciou sobre o assunto até a última atualização desta reportagem. Veja o vídeo: