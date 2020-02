Jennifer Lopez e Shakira são acusadas de incentivar tráfico sexual durante show

PUBLICIDADE 

Em 2 de fevereiro, quem curte futebol americano ou das cantoras Jennifer Lopez e Shakira não perdeu o show no intervalo do Super Bowl, na final do campeonato. Mesmo com todo o sucesso da apresentação, muita gente não gostou do show e acusaram as cantoras de fazerem um “show pornô” e “incentivarem o tráfico sexual”.

De acordo com a CNN, a Federal Communications Comission (FCC) recebeu mais de 1.300 reclamações sobre a apresentação, afirmando, em algumas delas, que o show ia contra o movimento #MeeToo.

Veja alguns comentários:

“JLo agarrou a própria virilha, dançou em um mastro de stripper e quase não tinha roupa ali”

“Isso nos leva de volta a quando o valor das mulheres vinha da sexualidade delas, não dos cérebros/personalidade, e não gosto disso em uma transmissão televisiva voltada para toda a família”

“Um espetáculo nojento foi exibido durante o show do intervalo do Super Bowl. Me sinto enjoado de pensar que isso foi transmitido para tantos lares na América e, possivelmente, pelo mundo todo”