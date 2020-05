Ivete Sangalo: aniversário e músicas mais tocadas nos últimos cinco anos

PUBLICIDADE 

A cantora e compositora baiana Ivete Sangalo completa 48 anos nesta quarta-feira, dia 27 de maio. “Veveta”, como é chamada carinhosamente por seus fãs, tem 78 canções e 1111 gravações no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Um levantamento feito em homenagem à artista apontou um ranking com as músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública de música, como shows, rádios, tvs e outros.

As cinco músicas mais tocadas de sua autoria entre os anos de 2015 e 2019 foram “Cheguei Pra Te Amar”, “Flor do Reggae”, “À Vontade”, “Mais e Mais” e “Carro Velho”. Uma outra curiosidade é que a música “Carro Velho”, uma parceria com Ninha Brito, foi lançada no último disco da Banda Eva com Ivete Sangalo como vocalista em 1998.

Ivete teve cerca de 80% de seus rendimentos em direitos autorais nos últimos cinco anos provenientes dos segmentos de rádios, carnaval, TVs e sonorização ambiental.

Confira abaixo o ranking das músicas de autoria de Ivete Sangalo mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (rádio, sonorização ambiental, casas de festa e diversão, carnaval, festa junina, shows e música ao vivo):

Posição Música Autores 1 Cheguei Pra Te Amar Ramon Cruz/Ivete Sangalo 2 Flor Do Reggae Gigi/Fabio O’brian/Ivete Sangalo 3 À Vontade Ivete Sangalo/Radamés Venâncio/Gigi 4 Mais E Mais Ivete Sangalo/Duani 5 Carro Velho Ninha Brito/Ivete Sangalo 6 Um Sinal Ramon Cruz/Ivete Sangalo 7 Não Me Conte Seus Problemas Ivete Sangalo/Camila San Galo 8 Canibal Michael Sullivan/Miguel/Paulo Massadas/Ivete Sangalo 9 Teleguiado Gigi/Ivete Sangalo/Magno Santanna/Dan Kambaiah 10 Só Num Sonho Ivete Sangalo/Gigi/Radamés Venâncio