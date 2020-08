Irmão recém-descoberto de Anitta anuncia que vai adotar sobrenome da família da cantora

PUBLICIDADE

Felipe Terra, 32, o recém-descoberto irmão da cantora Anitta, 27, vai adotar o sobrenome da família da cantora. Ele contou a novidade em suas redes sociais, já antecipando como ficará. “‘Felipe Terra Machado’ soa bem? Eu gosto. Em breve!”, afirmou ele.

Pai de Anita e de Felipe, Mauro Machado, também conhecido como Painitto, comentou a novidade: “Aí em babo mesmo”. Já Renan Machado, irmão da cantora, deixou apenas um emoji de coração para o irmão.

Anitta anunciou a descoberta de um outro irmão, de parte de pai, em outubro do ano passado. Segundo-sargento do Exército, Felipe fez teste de DNA, que comprovou o parentesco. Ele é fruto de um relacionamento de Mauro Machado anterior ao casamento com Miriam Macedo, mãe de Anitta e Renan.

“Ninguém buscou a gente, eu que fui atrás dele. A mãe dele e o meu pai perderam contato. A mãe dele viu meu pai na televisão junto comigo, comentou que aquele era nosso pai. E ele não nos procurou, porque tinha medo de a gente achar que ele queria dinheiro, era interesseiro”, contou Anitta na ocasião.

Segundo Anitta, Felipe Terra só teve coragem de entrar em contato quando ela mandou uma mensagem dizendo que estava super feliz com a possibilidade de ter um novo irmão. A cantora também disse que Terra é cara do seu pai e, por isso, ela já tinha certeza que ele era seu parente. “Nem precisava de DNA”.

