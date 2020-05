Irmã de Gugu fez mapa numerológico de Thiago Salvático no início do namoro

PUBLICIDADE 

Thiago Salvático está com processo aberto para reconhecimento de união estável homoafetiva com Gugu Liberato. O chef apresentou à justiça um mapa numerológico feito por Aparecida Liberato, irmã do apresentador, poucos dias antes da data em que Salvático diz ter sido pedido em namorado por Gugu.

O resultado do mapa numerológico foi enviado a Thiago por Gugu, por e-mail, em 5 de agosto de 2013, cerca de 20 dias antes da viagem que o suposto casal fez à Turquia, onde apresentador o pediu em namoro.

Com informações do site Notícias da TV