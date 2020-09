‘Insistiam em não me reconhecer como cantora’, diz Luísa Sonza após ser indicada em premiação

PUBLICIDADE

Após o Multishow divulgar as categorias e seus respectivos concorrentes no Prêmio Multishow deste ano nesta quarta (17), a cantora Luísa Sonza, 22, celebrou a indicação como ‘Cantora do Ano’ e compartilhou um desabafo sobre sua trajetória.

“Lembro do quanto as pessoas insistiam em não me reconhecer como cantora, me chamavam de qualquer coisa que não fosse isso, mesmo, vocês sabem, vocês viram. E agora ver que estou entre as únicas cinco mulheres indicadas (que me inspiram e que sou fã demais) na categoria no Brasil todo, é uma felicidade sem tamanho e a prova de que tudo valeu e vale a pena”, escreveu Sonza em uma publicação nas redes sociais.

A voz de “Braba” também passou uma mensagem motivacional, encorajando os fãs a nunca desistirem dos seus sonhos. “Não deixem nada parar vocês. Vão duvidar do seu talento todos os dias, vão dizer que você é tudo, menos capaz. Mostre o contrário. É só o começo.”

Luísa Sonza está concorrendo na categoria de ‘Cantora do Ano’ com Anitta, Marília Mendonça, Ivete Sangalo e Iza. A votação popular vai até o dia 10 de novembro no site do Multishow, e a cerimônia está marcada para 11 de novembro com palcos espalhados em várias cidades, devido a pandemia.

O nome de Sonza tem estado em alta. Na última semana, a cantora assumiu seu novo relacionamento com o cantor Vitão. Os dois já vinham trocando mensagens de carinho nas redes sociais, e as suspeitas cresceram ainda mais após o lançamento do videoclipe da música “Flores”, em maio.

O namoro dos dois está dando o que falar, já que Sonza se divorciou de Whindersson Nunes no final do mês de abril. Eles estavam juntos desde 2016 e Vitão era amigo próximo dos dois -chegando até elogiar fotos do casal nas redes sociais na época que estavam casados.

Com isso, Sonza tem sido alvo de muitas críticas e até julgamentos, de internautas que acreditam que ela tenha traído o ex-marido. “Já sofri chuvas de dislikes, invenções. Cheguei a um ponto que não vou mais dar satisfação e não vou falar mais para jornalista da minha vida pessoal. Escutem minhas músicas. Da minha vida pessoal, cuido eu.”

Na época em que a cantora e o humorista anunciaram a separação, Sonza fez um longo desabafo sobre os comentários negativos que viriam pela frente. “Eu não me abalo mais. Nada me abala mais. Eu entendi que isso, na verdade é ser mulher, infelizmente, mas eu tenho orgulho da mulher que me tornei”, escreveu ela.

