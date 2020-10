Influenciadora apontada como suposta affair de Gusttavo Lima, posa com namorado ‘sósia’ do cantor

PUBLICIDADE

A influenciadora digital Huma Kimak, que foi apontada recentemente como pivô da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, derrubou os rumores de affair após postar um vídeo com o namorado. E o que mais chama atenção, é a semelhança do namorado de Huma com o cantor sertanejo.

Durante a noite desta quarta-feira (14), ela postou em seus stories no Instagram um momento romântico com o rapaz, identificado como Lucas Leite.

No vídeo, ela aparece “competindo” pela atenção de Lucas com seu cachorro de estimação, que no momento fazia massagem no bichinho.

“Carinho em mim que é bom, nada”, “protestou” Huma.

Veja o momento:

A influenciadora foi envolvida em boatos envolvendo Gusttavo Lima depois que Day McCarthy, publicou um vídeo em que ela estaria beijando um homem que supostamente seria o cantor.

Pouco depois, Huma usou seu perfil na rede social para esclarecer a situação, apontando a semelhança entre seu namorado e o sertanejo.