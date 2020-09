Humorista? Whindersson Nunes reage a namoro de Sonza e Vitão

PUBLICIDADE

Whindersson Nunes reagiu à notícia de namoro entre a ex-mulher, Luísa Sonza e o cantor Vitão, nesta quinta-feira (10), por meio de comentários no Twitter. Os dois assumiram que estão juntos, hoje, em uma série de cliques românticos nas redes sociais.

Após a confirmação, o humorista resgatou uma publicação de dezembro de 2019 em que ele fazia uma piada com os nomes da ex-mulher e o artista. “Se eu fosse o Vitão eu arrumava um amigo que chamasse Luiz e abria uma marca chamada Luiz & Vitão kkkkkkk Ia vender que só”.

Entretanto, desta vez, o youtuber incluiu uma foto fazendo caras e bocas e não economizou no “deboche”. Nos comentários, em conversa com alguns seguidores, ele escreveu: “O pai tá on desde maio”.

A informação do namoro ‘quebrou’ a internet logo nos minutos seguintes e virou o assunto mais comentado no Twitter. “Ela é uma mentirosa. Negou tanto. Todo mundo já sabia, só esperávamos a postura dela de ‘mulher forte’ que ela tanto prega”, escreveu uma internauta. “A Luísa Sonza é solteira e tem o direito de namorar quem quiser”, defendeu outra. “Todo mundo já sabia”, comentou.