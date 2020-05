Humorista Pedro Manso retira rim após cirurgia mal-sucedida

PUBLICIDADE 

O humorista Pedro Manso, ontem (05), passou por uma cirurgia após sentir fortes dores renais. Porém o procedimento mal-sucedido, ocasionou a retirada do rim.

Em entrevista para o programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, na tarde desta quarta (6), Manso falou sobre o seu atual estado de saúde. “Estou em um dos piores momentos da minha vida. Tinha esperança de que hoje estaria de alta, mas não deu certo. O médico chegou a mim e disse que fez o possível, mas infelizmente não conseguiu. A solução foi tirar o rim mesmo”, disse ele para a atração.

Ele ainda pensa em consultar outros médicos e pretende ser transferido de hospital. “Isso me abalou muito, mas estou em contato com alguns profissionais. Meu empresário está vendo um hospital com um amigo dele. Não posso perder as esperanças. A qualquer momento serei transferido. Só estou aguardando a vaga, praticamente certa. Tem que ser às pressas porque, como o médico mexeu ontem pode infeccionar o outro rim”.

Visivelmente emocionado, Pedro Manso desabafou em relação a sua família e a sua recuperação. “Tenho muita fé em Deus. Fico preocupado, porque tenho família e no auge da carreira fica difícil pensar, sem falar dos colegas que gostam de me ver. Quero muito viver, quero muito sair dessa”, concluiu o comediante.

