Humorista Carioca ganha quadro fixo na nova temporada de ‘A Fazenda 12’

O humorista Márvio Lucio dos Santos, conhecido como Carioca, é o primeiro nome confirmado para a 12ª edição de A Fazenda. Apesar disso, ele não estará confinado não. Segundo a Record anunciou nesta terça-feira (18) ele terá um quadro no reality, que estreia dia 8 de setembro.

Chamado Sofazenda, o quadro terá o humorista em um cenário fixo, imitando o sofá de sua casa, de onde vai acompanhar os acontecimento do programa, opinando e torcendo, como o telespectador em casa. Carioca também dará vida a personagens hilários, segundo a emissora.

Carioca começou no programa Pânico, da Jovem Pan, e já passou pelo Vídeo Show (Globo). Atualmente, ele também toca o quadro Carioca no Domingo, no Domingo Espetacular (Record).

A 12ª temporada de A Fazenda estreia no dia 8 de setembro e terá 20 competidores. O comando continuará com Marcos Mion, 41, que deverá ficar mais distante dos competidores devido à pandemia do novo coronavírus. A Record também chegou a anunciar que a plateia ficaria em bolhas de plástico.

Apesar de a Record não ter confirmado, muitos nomes conhecidos estão sendo especulados como dos novos competidores do reality, como as funkeiras Jojo Todynho e MC Mirella, do ator ator Kadu Moliterno, e dos ex-BBBs Felipe Prior, Petrix Barbosa e Paula Amorim.