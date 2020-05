Hulk Paraíba teve affair com atriz evangélica que produz conteúdo adulto

PUBLICIDADE 

No intervalo entre a separação de Iran Ângelo e o namoro com a sobrinha da ex-mulher, Camila Ângelo, Hulk Paraíba pode ter se relacionado com uma terceira pessoa. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o jogador teve um affair com a atriz Denise Dias, que atuou na novela Topíssima da Record.

Os dois teriam se conhecido nas redes sociais, até que em julho do ano passado Denise foi visitá-lo na China, onde Hulk vive e trabalha para o Shanghai SIPG.

De acordo com Fábia, a moça passou 10 dias no país e esteve com o atleta no badalado restaurante The Ritz-Carlton Shanghai, o mesmo que ele costumava ir com a ex-mulher Iran Ângelo. Hulk até chegou a apresentá-la ao seus pais, mas quando ela retornou para o Brasil o o flerte esfriou.

Na época, Hulk já estava em processo de separação de Iran, mas o anúncio público ocorreu apenas no mês seguinte. Quando Denise esteve na China com Hulk e a família dele, Iran estava com os três filhos em viagem nos Estados Unidos.

Denise não publicou registros nas redes sociais, enquanto esteve no país asiático. A primeira foto do passeio foi publicada só em outubro. Recentemente, em resposta a alguns de seus seguidores, a atriz relembrou a passagem que fez pelo país ao fazer referência à pandemia do coronavírus.

Conteúdo adulto

Apesar de ser evangélica, Denise acaba de criar uma página de conteúdo adulto. Atriz e influenciadora digital afirma que não tem problema com nudez e que na plataforma compartilhará “sua versão mais quente”, seguindo uma linha “sexy sem ser vulgar”.

Em seu Instagram, ela demonstrou um pouco do conteúdo que seus fãs irão encontrar na página.